Продажа и установка
металлических емкостей
для канализации в
Екатеринбурге и области

Знакомьтесь, ёмкости для канализации «Маркада-Септик»:
Никогда не были ранее в эсплуатации по назначению, не использовались для хранения топлива и не были в земле
обработаны сертифицированными резинобитумными составами для предотвращения коррозии — ваш резервуар прослужит больше 30 лет;
сразу снабжены всеми необходимыми коммуникациями: трубой для откачки, фановой трубой, входной трубой для соединения с магистралью из дома — это готовый продукт!
каждая проходит испытание избыточным давлением воздуха — можете присутствовать и убедиться сами!
Наш резервуар можно установить в любом удобном вам месте участка, а над ним разместить что угодно: детскую площадку, газон, парковку.
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Обновление цен для металлических емкостей для канализации на 09.01.2023 года
Плюсы «Маркада-Септик», которые позволят нам смонтировать систему, полностью отвечающую вашим требованиям:
мы работаем только с толстостенным металлом — полноценные 8 мм. Можете проверить сами прямо на месте изготовления;
наши газоэлектросварщики аттестованы Национальным агентством контроля сварки — за качество сварных швов можете не волноваться;
свариваем трубы и пластиком, и металлом — в зависимости от потребностей конкретного заказа;
придёте со своим чертежом — сделаем по нему, нет чертежа — не проблема, сделаем сами.
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Металлическая емкость для канализации «БМ-5,5»
Труба для откачки d-102 mm - 1 шт.
Комплект:
Фановая труба d-25 mm - 1шт.
руб.
руб.
Характеристики:
Емкость металлическая для канализации обработанная резино-битумным составом
Объем 5.5 м3
Толщина стенки металла 8 мм.
Цена:
85 000
руб.
Диаметр 1600 мм.
Договорная
Договорная
Договорная
Металлическая емкость для канализации «БМЯ-5,5»
Труба для откачки d-102 mm - 1 шт.
Комплект:
Фановая труба d-25 mm - 1шт.
Плита дорожная 3000х1500х170 - 1 шт.
Трос стальной d-12 mm - 16 мп.
Хомут 12/13 mm - 8шт.
Характеристики:
Емкость металлическая для канализации обработанная резино-битумным составом
Объем 5.5 м3
Толщина стенки металла 8 мм.
Цена:
125 000
руб.
руб.
руб.
Диаметр 1600 мм.
Договорная
Договорная
Договорная
Металлическая емкость для канализации «БМ-11»
Труба для откачки d-102 mm - 1 шт.
Комплект:
Фановая труба d-25 mm - 1шт.
руб.
Характеристики:
Емкость металлическая для канализации обработанная резино-битумным составом
Объем 11 м3
Толщина стенки металла 8 мм.
Цена:
135 000
руб.
руб.
Диаметр 1600 мм.
Договорная
Договорная
Договорная
Металлическая емкость для канализации «БМЯ-11»
Труба для откачки d-102 mm - 1 шт.
Комплект:
Фановая труба d-25 mm - 1шт.
Плита дорожная 6000х1500х170(140) - 1 шт.
Трос стальной d-12 mm - 16 мп.
Хомут 12/13 mm - 8шт.
руб.
Характеристики:
Емкость металлическая для канализации обработанная резино-битумным составом
Объем 11 м3
Толщина стенки металла 8 мм.
Цена:
175 000
руб.
руб.
Диаметр 1600 мм.
Договорная
Договорная
Договорная
Пожарный водоем «ПВ-50»
Емкость - 50 м3.
Люк-лаз ДУ 530.
Комплект:
Крышка люка - 1шт.
руб.
Характеристики:
Подземный Металлический резервуар для длительного хранения воды на случай устранения пожара
Объем 50 м3
Цена:
договорная
руб.
руб.
Договорная
Договорная
Договорная
Услуги монтажа наружной канализации
Первичный осмотр
Расчет стоимости материалов
Заключение договора подряда
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Оплата стоимости материалов
Монтаж
металлической емкости
Подписание акта выполненных работ. Расчет.
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Как обустроить канализацию
поиска оригинальных инженерных решений, которые учтут и особенности возведенного здания и способа по обустройству канализации, который вы выберите;
нарушения целостности уже возведенной конструкции бурением необходимых отверстий;
траты лишних денег, так как позаботиться о решении для отвода стоков заранее в большинстве случаев обойдётся дешевле.
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Вы ведь понимаете, что это необходимо? Даже если вы строите дачный дом, где будете проводить только лето или вообще бывать наездами. Всё равно отходы вашей жизнедеятельности, в том числе и содержащие химически активные вещества после стирки, уборки, мытья машины и др., ни в коем случае нельзя просто сливать в землю.

Подумать о том, как обустроить канализацию, стоит заранее — ещё до строительства дома, бани или гаража. Тогда впоследствии ваша стройка начнётся на подготовленном участке, и вы избежите сразу нескольких проблем:
«Маркада-Септик» рекомендует воспользоваться ёмкостями для канализации, которые закапываются в землю. Это наиболее экологичное, экономичное и энергонезависимое решение, которое удобно тем, что:
самодостаточно и не нуждается в электричестве;
не требует сортировки отходов (можно сбрасывать остатки пищи, мусор, шерсть животных);
за счёт предельно простой конструкции в нём по большому счёту просто нечему ломаться.
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Какой резервуар выбрать?
Универсальность. Они подходят для любого участка, независимо от особенностей грунта. Например, бетонные рекомендуется применять только тогда, когда подземные воды залегают глубже 2 м.
Простота в установке и монтаже. Для сравнения: бетонные ёмкости — тяжёлые, поэтому понадобится экскаватор и дополнительная рабочая сила. Пластиковые из-за их лёгкости необходимо якорить к железобетонной плите нейлоновыми или стальными тросами, иначе во время откачки содержимого пустую ёмкость может выдавить наружу. Аналогичный риск существует зимой, когда замерзают грунтовые воды. Всё это повышает затраты на установку. С металлическими ёмкостями для канализации таких проблем нет.
Прочность и устойчивость к механическим воздействиями. Это обеспечивает долговечность металлических накопителей. В случае пластика требуется грамотное и бережное обращение, иначе он становится хрупким. А бетон может дать трещину, если по земле над такой ёмкостью будет ходить тяжелая техника, например, при строительстве.
Они бывают бетонными, металлическими и пластиковыми. При многих сопоставимых характеристиках ёмкостей для канализации: наличие шовных соединений, герметичность, инертность к любым видам бытовых отходов — металлические емкости для канализации обладают рядом особенностей, которые и определили выбор «Маркада-Септик» в их пользу.

Итак, почему мы производим и устанавливаем именно металлические ёмкости для канализации и рекомендуем их вам:
Ремонтопригодность. Металлические ёмкости для канализации крайне редко нуждается в ремонте. Но если так произошло, всё можно исправить прямо на месте. Пластиковые резервуары почти не подлежат ремонту, а качественный результат возможен только в заводских условиях.
Фотогалерея
Одно из основных требований к установке СБО касается расстояния до источника водоснабжения, проще говоря, скважины:

- не менее 15 м, если станция расположена против течения подземных вод;
- не менее 30 м — если по течению.

Это требование должно быть соблюдено и относительно скважин соседей. Чаще всего выполнить это условие невозможно из-за небольших площадей.

Если же размер вашего участка позволяет обзавестись СБО, в качестве теста на качество предложите продавцу вымыть руки водой, прошедшей в ней очистку. Как показывает практика, они не соглашаются.

Кроме того, грунты имеют свойство со временем заиливаться, и в этом случае станция становится неэффективна и бесполезна.
Почему не станция биологической очистки (СБО)?

Помните поговорку «Не плюй в колодец, пригодится — воды напиться»?

 То же самое можно сказать о выборе решения для обустройства канализации.
     
Не относитесь к нему легкомысленно, взвесьте все «за» и «против», ведь речь идет о вашем здоровье и здоровье ваших близких.

Металлические ёмкости для канализации герметичны и полностью исключают риск проникновения нечистот в грунт или питьевую воду.

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Продажа и установка металлических емкостей
для канализации в Екатеринбурге и области

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