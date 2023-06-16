Как обустроить канализацию
поиска оригинальных инженерных решений, которые учтут и особенности возведенного здания и способа по обустройству канализации, который вы выберите;
нарушения целостности уже возведенной конструкции бурением необходимых отверстий;
траты лишних денег, так как позаботиться о решении для отвода стоков заранее в большинстве случаев обойдётся дешевле.
Вы ведь понимаете, что это необходимо? Даже если вы строите дачный дом, где будете проводить только лето или вообще бывать наездами. Всё равно отходы вашей жизнедеятельности, в том числе и содержащие химически активные вещества после стирки, уборки, мытья машины и др., ни в коем случае нельзя просто сливать в землю.
Подумать о том, как обустроить канализацию, стоит заранее — ещё до строительства дома, бани или гаража. Тогда впоследствии ваша стройка начнётся на подготовленном участке, и вы избежите сразу нескольких проблем:
«Маркада-Септик» рекомендует воспользоваться ёмкостями для канализации, которые закапываются в землю. Это наиболее экологичное, экономичное и энергонезависимое решение, которое удобно тем, что:
самодостаточно и не нуждается в электричестве;
не требует сортировки отходов (можно сбрасывать остатки пищи, мусор, шерсть животных);
за счёт предельно простой конструкции в нём по большому счёту просто нечему ломаться.