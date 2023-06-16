Одно из основных требований к установке СБО касается расстояния до источника водоснабжения, проще говоря, скважины:



- не менее 15 м, если станция расположена против течения подземных вод;

- не менее 30 м — если по течению.



Это требование должно быть соблюдено и относительно скважин соседей. Чаще всего выполнить это условие невозможно из-за небольших площадей.



Если же размер вашего участка позволяет обзавестись СБО, в качестве теста на качество предложите продавцу вымыть руки водой, прошедшей в ней очистку. Как показывает практика, они не соглашаются.



Кроме того, грунты имеют свойство со временем заиливаться, и в этом случае станция становится неэффективна и бесполезна.

