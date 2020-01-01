В этой статье содержатся ответы на вопросы:
- Где нужен резервуар для канализации?
- В чем преимущество металлической ёмкости?
- Что значит безопасная автономная канализация?
- Где взять долговечный септик без электричества?
- Где заказать канализацию под ключ?
- Чистота территории благодаря правильному обустройству канализации.
Компания "МАРКАДА-Септик» устанавливает металлические ёмкости для канализации под ключ в Екатеринбурге и населённых пунктах Свердловской области. Металлический резервуар для канализации – решение, уместное и на дачном участке, и в промышленной зоне, и на любой территории, где предусмотрено водоснабжение и эксплуатация объектов, требующих водоснабжения.
На первый план сегодня выходят такие факторы, как удобство эксплуатации, экологичность, простота в обслуживании, долговечность. Установка ёмкости для канализации из металла отвечает всем этим требованиям.
Настройка и внедрение в эксплуатацию канализационной системы проходит при участии и под контролем опытных специалистов. Для того, чтобы установить канализационную емкость и сопутствующие коммуникации мы разрабатываем проект, учитывая размещение других объектов на территории, совместно определяем дату установки и приступаем к работе.
Емкости устанавливаются на участке в любом пригодном для этого месте. Над ёмкостью можно обустроить детскую площадку, парковку.
Удобство эксплуатации заключается также в возможности выведения заборной трубы за территорию. Да и емкость, находящаяся на самой территории, не нуждается в каком-либо обслуживании. Это декларирует производитель и это проверено десятилетиями. Подобные устройства повсеместно использовались для создания локальных канализаций. Там нет сложных конструкций, нечему ломаться и этот фактор иногда становится решающим при выборе канализационной системы.
Универсальность металлических резервуаров, их объём, варьируемый от 5.5 м3 до 11 м3, позволяют использовать их на дачах, в коттеджах, в частном доме, базе отдыха, турбазе, кемпинге, придорожных и/или строительных объектах, где ещё не введены в эксплуатацию канализационные сети.
Из всех возможных резервуаров – бетон, пластик (ну и не забудем про дачные деревенские клозеты, стенки в которых обшиты деревянной опалубкой) - установка именно металлической ёмкости предпочтительнее для основательных и рачительных хозяев. Они понимают, что такой резервуар прослужит десятки лет и не нанесёт никакого ущерба природе, так как и сам металл и всё, что его окружает, а это резино-битумное покрытие – абсолютно органичны; металл и нефтепродукты - материалы природные.
Корпус септика не разрушается под воздействием природных факторов, и не трескается в случае использования тяжёлой техники на поверхности участка, где расположен резервуар.
Предусмотрены дополнительные конструкции, надёжно фиксирующие объемный резервуар на любых грунтах. Так, например, большая металлическая ёмкость для канализации «БМЯ-5,5» надёжно прикрепляется анкерными ремнями к основанию бетонной плиты, что позволяет избежать наклона резервуара в дальнейшем. Плита входит в комплект и доставляется вместе с резервуаром.
Корпуса наших септиков, как и все комплектующие для прокладки канализации, имеют заводскую гарантию.
На этом пункте мы решили остановиться подробнее. Дело в том, что другие емкости для канализации часто оснащаются люками, в которые может попасть человек. Конечно, на таких люках предусмотрены замки, но, к сожалению, иногда встречается вопиющее нарушение безопасности: замки не закрываются хозяевами, что приводит к трагическим последствиям. Их немало, и эта страшная статистика пополняется каждый год.
В металлических резервуарах от компании «МАРКАДА-септик» техническое отверстие небольшое – всего 102 мм.! Следовательно, конструкция надёжно защищена от детей. А точнее, дети от конструкции. А для многих покупателей это является абсолютно решающим преимуществом!
Помимо безопасности, из базовых преимуществ системы канализации от «МАРКАДА-септик» можно выделить следующее:
- Изготавливаются толстостенные ёмкости, не подверженные коррозии (за счет битумной обработки).
- Выдерживают давление воды, не подвержены сдавлению грунтами любого типа.
- Нет никаких элементов, которые могут выйти из строя и поставить под угрозу действие системы; отсутствие сенсоров, сложной автоматики.
- Эксплуатация септика проста, как и обслуживание. Нет ежедневных манипуляций, только вызов ассенизатора, как правило, 1 раз в год.
- Эстетика: никаких внешних коммуникаций, резервуар располагается под землей.
- Безопасность для окружающей среды. Изливание сточных вод в грунтовые воды исключено. В почву не попадают никакие микроорганизмы. Полное отсутствие загрязнения бактериями.
- Нет потребности в электричестве, автономность.
- Выдерживают бытовую химию, не боятся органических загрязнений, можно выбрасывать любые органические отходы, применять биоразлагающие препараты.
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